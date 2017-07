Arrestation d’Elie Kamano : Son avocat promet de l’innocenter

Arrêté ce 17 juin à Matoto pour avoir organisé une manifestation interdite, le reggae man guinéen, Elie Kamano a été conduit à la Direction de la police judiciaire (DPJ) à Kaloum. C’est son avocat, Me Salifou Béavogui, qui l’a confirmé à Guinéenews©.

Sans donner plus de détails, puisque l’enquête est en cours, Me Salifou Béavogui promettre d’innocenter son client. « L’enquête se poursuit. Je suis actuellement avec lui à la DPJ. On reproche à Elie d’avoir organisé une manifestation interdite. Je suis là, j’observe et je veille sur ses droits. Je promets de me battre pour l’innocenter », a-t-il dit.

A la tête d’une organisation dénommée « la jeunesse s’organise maintenant pour son avenir » (JOMAA) regroupant plusieurs autres organisations de la société civile, Elie Kamano voulait protester contre un éventuel 3ème mandat pour le président Alpha Condé. Ce dernier n’a jamais dit qu’il modifierait la Constitution pour se présenter une nouvelle fois, mais n’a pas aussi dit qu’il ne le fera pas. L’entretien du doute sur le sujet amène certains à croire qu’il veut se présenter.

Selon l’article 27 de la Constitution guinéenne, « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non. »

Plus loin, l’article 154 verrouille toute modification de la Constitution concernant la durée et le nombre des mandats : « le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision ».