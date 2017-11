7ème Journée Nationale des femmes d’affaires: l’autonomisation des femmes au menu

En prélude au congrès mondial des femmes cheffes d’entreprise prévu à Rome du 20 et 22 novembre, le groupement des femmes d’affaires de Guinée (GFAG) a organisé ce samedi 11 novembre, la 7ème journée nationale des femmes d’affaires et entrepreneures de Guinée. 115 femmes y participent.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue dans un complexe hôtelier à Conakry, une série d’activités a été effectuée par le groupement des femmes d’affaires de Guinée notamment une séance de formation sur le travail autonome et l’entrepreneurship féminin en faveur des actuelles et futures femmes cheffes d’entreprise.

Le ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Boubacar Barry, a réitéré l’engagement du gouvernement guinéen à soutenir les femmes dans leurs activités : « Il y a une dynamique gouvernementale qui est mise en avant pour accompagner les femmes dans leurs activités quotidiennes et dans le développement des entreprises qu’elles ont. Le ministère de l’Industrie est là pour marquer cet engagement du gouvernement et expliquer aux entreprises et à leurs présidentes quelles sont les panoplies d’avantages que l’Etat met en avant pour pouvoir favoriser la promotion et le développement des entreprises en général, et des entreprises féminines en particulier.»

Pour rappel, c’est en 1987, soit 30 ans plus tôt, que le groupement des femmes d’affaires de Guinée a été créé. Cette création a été officialisée deux ans plus tard. Depuis, cette structure est devenue un cadre dans lequel les membres partagent leurs expériences, utilisent leurs capacités créatrices et leurs dons de gestionnaires d’entreprise dans le secteur de l’économie guinéenne.