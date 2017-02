La 6ème édition du Prix du Jeune Ecrivain Guinéen est lancée. Une initiative de la maison d’édition ‘’L’Harmattan Guinée’’ qui vise à initier les jeunes à l’écriture et éventuellement donner la vocation d’écrivain à certains, a-t-on appris.

Pour rappel, « Depuis six ans, à l’occasion des 72 heures du livre, nous organisons le prix du jeune écrivain guinéen. Ce concours, exclusivement dédié aux jeunes guinéens de moins de 35 ans, est aussi une manière de leur permettre de s’exprimer sur leur préoccupation ou sur des sujets d’actualité internationale ou nationale », explique Mohamed Lamine Camara, Assistant du Directeur de la maison d’édition ‘’L’Harmattan Guinée’’.

Cette année, les candidats à ce concours sont appelés à réfléchir sur le thème ‘’Jeunesse d’aujourd’hui’’ dans un court récit de 6 pages maximum. Ce thème est une opportunité pour les jeunes guinéens de s’exprimer sur la problématique des jeunes en Guinée, voire en Afrique, a laissé entendre Mohamed Lamine Camara. « Ce thème correspond d’ailleurs au thème de l’année de l’Union Africaine (Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse). En Afrique, vous savez que les problèmes sont presque les mêmes partout. La Guinée ne fait pas exception. D’ailleurs, nous avons entendu parler également que ce second mandat du Président de la république est consacré aussi aux jeunes et aux femmes. Donc, au lieu de continuer à réfléchir pour les jeunes et de proposer des solutions pour favoriser leur épanouissement. C’est à eux maintenant de le faire par un texte en prose (récit, nouvelles, conte, essai) de 5 à 6 pages maximum », explique-t-il.

A retenir que le texte doit être présenté avec la police 12 en Time New Roman, interligne double, pages numérotées et agrafées, avec un titre et il ne doit porter ni nom, ni signature…, précise le communiqué.

En dehors de ce concours qui récompense les jeunes en cadeaux ou encore à travers la publication des articles des gagnants (sans droits d’auteurs), ce prix qui coïncide à une année exceptionnelle, celle de la consécration de Conakry, Capitale Mondiale du Livre 2017, doit interpeller la couche juvénile à prendre la plume pour exprimer « leur vision des choses, parler de toutes les questions auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd’hui, à savoir : la problématique de l’emploi, du chômage, formation et éducation, sexe et drogue, immigration, réseaux sociaux, association et ONG… », estime l’Assistant du Directeur de la maison d’édition ‘’L’Harmattan Guinée’’.