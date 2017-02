Le bras de fer entre le gouvernement et les centrales syndicales de l’éducation (SLECG et FSPE) autour de la grille salariale, continue de paralyser le système éducatif du pays.

Ce lundi 13 février, les écoles étaient presque vides de leurs contenus, les recrues, elles aussi, sont entrées dans la danse.

C’est le cas de Kamano Sâa Alain, professeur de philosophie et de Cissé Souleymane Délamou, professeur d’économie nouvellement mutés au lycée Cabral, qui soutiennent la démarche du syndicat.

“Je suis muté à Fria cette année et j’y suis venu prendre service mais malheureusement, la grève continue en dépit de la présence de quelques élèves et professeurs. Pour être clair, on accompagne le syndicat qui se bat pour l’amélioration des conditions de vie des enseignants qui sont très mal payés et je demande au gouvernement de comprendre notre situation. Je suis pour la grève. Par rapport au mot d’ordre de grève, je demande aux autorités et aux centrales syndicales de trouver une solution pour l’intérêt de nos enfants malgré que je soutienne cette revendication ", a t-il déclaré.

Le Secrétaire général adjoint du SLECG de Fria, Amara Touré, quant à lui, trouve normal ce mot d’ordre de grève mais déplore les petits problèmes qui s’y greffent.

“En tant que syndicaliste, c’est tout à fait normal car, la grève est reconnue. Mais ce qui est déplorable, c’est quand il y a des petits problèmes tels que les casses, la révolte des élèves qui deviennent violents et incontrôlables. Pour l’heure, nous restons à l’écoute et quand il y aura gain de cause, nous serons informés pour reprendre le travail. Mais d’ici là, la grève continue “, a souligné le syndicaliste.

Des élèves, en colère à cause du manque d’enseignants, menacent, eux leur tour, de descendre dans les rues si cette situation perdure.

“Nous sommes fatigués de rester à la maison alors que nous sommes en classe d’examen. C’est nous les élèves qui perdons, les enseignants ont raison. On a en mare de cette situation. Ils ont leurs enfants à l’extérieur et nous laisse sans rien faire. Ils sont bien payés et ne veulent pas bien payer les enseignants. Un jour quelques-uns de nous vont être des enseignants aussi donc, on met en garde les autorités que dans 48 heures pour trouver une solution’’, ont-ils menacé.

Quant aux parents d’élèves, ils affichent eux, leurs inquiétudes face à cette situation qui dévient de plus en plus préoccupante et à laquelle ils souhaitent voir rapidement réglée.