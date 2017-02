Le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kourouma, a effectué une visite-surprise à Kindia, ce mercredi, pour féliciter les nouveaux enseignants admis au concours d’accès à la fonction publique.

En compagnie de certains de ses cadre, l’hôte a été reçu par les nouveaux enseignants à l’école primaire de Camp Kemé Bourama où il a tenu à remercier et féliciter les recrues de l’éducation.

« Je suis venu vous voir aujourd’hui pour vous féliciter pour votre nouvelle admission au niveau du corps enseignant. Nous sommes très heureux de vous recevoir, nous parents d’élèves, nous élèves et nous encadreurs du système éducatif. Vous êtes ceux qui aujourd’hui constituent pour le pays un nouvel effort, l’effort qui va vous permettre de combler ce qu’on a comme vide », explique Ibrahima Kourouma.

Pour le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, très souvent on pense que les enseignants ont peur d’aller à l’intérieur de pays. « Ce n’est pas vrai, pour preuve à la proclamation des résultats, quand je me fie à ce que j’ai comme rapport sur l’ensemble du pays , il y a un déplacement massif des nouveaux enseignants pour aller se faire enregistrer ».

Au cours de cette de visite surprise, l’occasion a été mise à profit par le ministre d’expliquer les raisons du congé accordé aux élèves et enseignants que certains professeurs qualifient d’inapproprié et négatif pour la formation adéquate des élèves :

« On a dit parfois que nous avons donné les congés, parce que nous avons d’autres ambitions. Non, nous n’avons aucune ambition, le gouvernement a donné le congé pour permettre aux nouveaux enseignants de rejoindre leurs postes, pour que le jour de la rentrée qu’on ait des enseignants par-ci, et pas des enseignants par-là. Donc, c’est la principale raison de ce congé » affirme Ibrahima Kourouma.

A souligner que 610 nouveaux enseignants sont affectés dans les cinq préfectures que compte la région de Kindia.