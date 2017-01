«Pour avoir un système sanitaire fort, la Guinée a besoin de plus de 30 mille agents », dixit un cadre du département de la Santé

Dans le cadre de l’accès à une éducation inclusive de qualité et de favoriser l’alphabétisation des jeunes et des adultes en application de la politique du gouvernement en matière d’enseignement élémentaire, secondaire, d’éducation civique, d’alphabétisation et d’éducation non formelle, le département de l’Enseignement Pré-universitaire a enregistré en 2016 un taux brut de scolarisation de 84,5%, un taux d’achèvement du cycle primaire de 59,4%, un taux de transition du primaire au collège à 56% et du collège au lycée de 49%. Plusieurs actions sont également annoncées pour 2017, selon le chef de ce département qui l’a fait savoir récemment au parlement lors de son passage devant les députés.

Ce bilan chiffré se présente comme suit : sur 516 nouvelles salles de classe à construire au primaire, 480 salles de classe ont été achevées, 36 sont en cours de construction ; la campagne de sensibilisation pour le recrutement au CP1 des enfants en âge d’aller à l’école a permis l’inscription de 358 647 enfants à la date du 31 octobre 2016, sur 390 000 scolarisés selon les données du ministère en charge du Plan.

Sur 200 salles de classe prévues au collège, 183 ont été achevées et 17 sont en cours de réalisation. Sur 383 blocs de latrines à réaliser, 288 sont achevées, 95 sont en cours de réalisation ; sur 223 points d’eau à aménager, 147 sont achevés et 76 sont en cours de réalisation ; l’ouverture avec le soutien exclusif de l’Etat de 50 nouvelles cantines scolaires dans les préfectures de Coyah, Dubréka, Faranah, Beyla, N’Zérékoré, Lola et Yomou ; la sensibilisation à la scolarisation des jeunes filles dans 12 préfectures les moins scolarisées : Dinguiraye, Kouroussa, Madiana, Kérouané, Télimélé, Koubia, Siguiri, Kankan, Lélouma, Dubréka, Forécariah et Guéckédou ; la formation de 4 904 enseignants de l’élémentaire, de 819 encadreurs de 1 663 enseignants du tiers fort et encadreurs de l’enseignement élémentaire ainsi que celle de 565 chefs d’unités pédagogiques du secondaire ; l’encadrement rapproché de 17 830 enseignants de l’inspection pédagogique de 24 086 enseignants ; l’évaluation des acquis de 4 943 élèves de CE2, de 249 enseignants, de 249 directeurs d’école dans 249 écoles.

A cela s’ajoute également l’implantation et l’équipement de 38 nouveaux clubs de la citoyenneté dans les 33 préfectures et dans les 5 communes de Conakry ; l’acquisition et la distribution dans les écoles de 51 200 cartons de savons, 66 376 litres de désinfectant, de 4 704 kits de lavage des mains, la formation de 3 800 enseignants alphabétiques devant alphabétiser 200 000 jeunes et adultes à compter de décembre 2016 ; et l’élaboration et la confection de 200 000 livrets d’alphabétisation.

Il y a aussi la mission ministérielle de revue des activités déconcentrées ; le renforcement du partenariat avec les associations des ressortissants des différentes préfectures du pays ; le redéploiement de 2 013 enseignants à l’intérieur du pays ; la dotation pour le fonctionnement des services centraux ; l’envoi des délégations de crédits aux IRE/DCE/DPE et des subventions aux DSEE ; la distribution d’intrants pédagogiques aux établissements ; ainsi que la production et la diffusion des annuaires statistiques du primaire et du secondaire.

Selon le ministre Ibrahima Kourouma, en dépit de ces progrès réalisés, des défis restent toujours à relever pour l’atteinte de qualification du système éducatif ambitionné par tous. Il s’agit dit-il, principalement : de la satisfaction de la demande de scolarisation sans cesse croissante ; du décongestionnement des classes à effectif pléthorique ; de l’élimination des disparités (genre et zone) ; de l’amélioration de la qualité des enseignants et apprentissages ; d’un meilleur apprentissage de l’éducation citoyenne ; et de l’élaboration de la qualité des offres d’alphabétisation et d’éducation non formelle.

Les défis à réalisés

Selon le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire, les efforts de son département vont s’orienter vers des priorités stratégiques qui se présentent comme suit : l’accès de tous à une éducation de qualité dans la perspective de l’élargissement de l’éducation de base au premier cycle du secondaire ; la réduction des disparités genre et zone notamment la promotion de la scolarisation, la rétention et la réussite des filles ; l’amélioration de la qualité et la pertinence des enseignements et des apprentissages ; la réduction du taux d’alphabétisme des jeunes et des adultes ; la promotion de l’éducation civique et morale et le renforcement de la gouvernance.

A ces priorités s’ajoutent : la lutte contre le VIH/SIDA en milieu scolaire, la promotion de l’hygiène et de la santé scolaire, de l’éducation environnementale, artistique et sportive.

Les perspectives

Pour atteindre ses objectifs et parvenir aux résultats escomptés, le département de l’Enseignement Pré-universitaire envisage plusieurs actions en 2017 :

Amélioration de l’accès et de l’équité

Sur ce plan, le ministre annonce : la construction, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures scolaires (en zone urbaine, 257 salles de classe au primaire et 132 au collège ; en zone rurale 439 salles de classe au primaire) ; la poursuite des campagnes de sensibilisation pour le recrutement au CP1, la scolarisation et le maintien des filles à l’école ; le recrutement de 3 500 nouveaux enseignants, la prise en charge de 2 447 contractuels et de 1 200 enseignants communautaires ainsi que la prise en charge de 100 cantines scolaires par le gouvernement.

Amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages

La poursuite de la formation continue des enseignants, l’amélioration de la pratique des classes multigrades ; l’acquisition et la distribution de 3 156 915 manuels scolaires et des matériels didactiques ; le renforcement du dispositif d’encadrement, de suivi et d’évaluation des enseignements/apprentissages à travers les inspections pédagogiques et administratives ; l’alphabétisation de 200 000 jeunes et adultes, et l’appui aux actions des clubs de la citoyenneté et du civisme dans les établissements scolaires.

Amélioration de la gouvernance

Il s’agira à ce niveau de la collecte et l’analyse des données statistiques ; la poursuite de l’octroi de délégations de crédits aux structures déconcentrées, le renforcement des capacités des services déconcentrés ; l’achèvement des bâtiments administratifs des DPE de Kérouané, Kouroussa, Kankan, Macenta et Pita pour créer de meilleures conditions de travail à ces structures déconcentrées, et le renforcement du partenariat avec les associations des ressortissants des préfectures.

Déjà les résultats du dernier concours de recrutement au compte du ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire ont été rendus publics vendredi 30 décembre 2017.