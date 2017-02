C'est une bonne annonce pour l'économie guinéenne avec l'annonce d'Africa Finance Corporation (AFC) d'un investissement record de 205 millions de dollars dans la mine de bauxite de Bel Air qui sera exploitée par la compagnie Alufer Mining Limited. Alufer qui déclare avoir 3 milliards de tonnes de réserves minières en Guinée envisage de produire 5,5 tonnes métriques par an (Tmpa) de bauxite à partir du gisement de Bel Air dans deux années.

Le financement a été assuré par African Finace Corporation (AFC), une institution financière panafricaine basée au Nigéria qui se spécialise dans la reconstruction des états africains ayant connus une crise majeure. D'autres acteurs financiers se sont associés au montage financier. Ce sont Orion Mine Finance, un investisseur spécialiste du secteur minier qui gère plus de 2,5 milliards de dollars US d’actifs, et Resource Capital Funds, une société d’investissement privé du domaine minier ayant plus de 2,5 milliards de dollars US sous gestion, ainsi que des actionnaires actuels décalre AFC dans son communiqué de presse..

Ce sera un des plus grand investissements dans le domaine minier depuis plusieurs décennies et surtout depuis la fin de la crise Ébola de 2014 qui avait mis un arrêt économique en Guinée et fait fuir plusieurs multinationales et autres acteurs de l'industrie minière qui est le principal pourvoyeur de devises de la Guinée.

Alufer est une compagnie privée non cotée en bourse enregistrée dans le paradis fiscal des Iles Jersey et qui a des concessions minières à Boffa et Labé. Elle compte exporter surtout en Chine le plus grand consommateur de bauxite au monde. Alufer compte utiliser des barges marin pour exporter le minerai de fer et selon la compagnie, ce seront 3.500 emplois directs et indirects qui seront créés suite à ce projet.