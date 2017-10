20 ans de Guinéenews – Témoignage de Boubacar Yacine!

ll y a 20 ans naissait un site d’informations indépendant sur la Guinée, loin du pays www.boubah.com, du nom de son fondateur Boubacar Caba Bah vivant au Canada.

Trois mois après son lancement, par extraordinaire, je suis entré en contact avec Boubah. Cela a été possible grâce à deux facteurs :

– En ma qualité de directeur général de l’office de la Radiotelevision guinéenne ORTG , un ordinateur avait été installé dans mon bureau en même temps que dans le bureau de mon ministre Alpha Ibrahima Mongo Diallo la mise en service d’une connexion Internet Leland. Chacune des unités avait été achetée à deux millions de francs guinéens par le Ministre des finances d’alors Ibrahima Kassory Fofana. Et l’installation avait été faite sur instruction du ministre de l’équipement Cellou Dalein Diallo.

Les techniciens de la SOTELGUI qui avaient fait les installations ont configuré des sites Web auxquels ils accedaient déjà dont Boubah.com.

Avec ma curiosité de journaliste, je repassais en vue tous les articles publiés quotidiennement. Tous me paraissaient intéressants. Sauf que j’avais remarqué qu’il manquait quelques détails notamment aux informations qui provenaient des pouvoirs publics. J’ai alors pris contact avec Boubah par mail pour lui faire part de ma disponibilité à fournir des informations officielles, surtout les décrets et autres actes de l’Administration. Sans hésitation, il m’a répondu par l’affirmative. Et notre collaboration commença. Et pour éviter toute confusion, nous avions, dès le départ, décidé que ma signature soit sans ambiguïté pour le lecteur.

« Une dépêche de Boubacar Yacine Diallo Directeur général de l’Office de la Radiotélévision guinéenne ORTG (agence gouvernementale ) correspondant bénévole de Boubah.com à Conakry « .

C’est ainsi que j’ai commencé à fournir des informations au site.

Après ma démission de mes fonctions de Directeur Général de l’ORTG, en 2000, j’ai fondé un journal indépendant l’Enquêteur. Boubah a demandé à Khalirou l’infatigable webmaster de créer le site de mon journal. Et Boubah s’est chargé de poster lui – même les articles de l’Enquêteur et à reprendre sur boubah.com ceux qu’il jugeait pertinents.

Notre collaboration s’arrêta en 2005 lorsque j’ai été nommé président du Conseil national de la communication CNC .

Je saisis l’occasion pour souligner le soutien constant du Doyen Bano Bah, paix à son âme, qui avait su, malgré son âge avancé, diriger à l’époque le bureau de Conakry.

Joyeux anniversaire à notre site !

Contribution spéciale de Boubacar Yacine Diallo journaliste – écrivain.