2 octobre: Labé, candidate à l’organisation des festivités tournantes de l’indépendance (autorité)

C’est une foule compacte qui a convergé ce lundi 2 octobre sur la place des martyrs, située à l’est de la ville de Labé, précisément au niveau devanture du stade régional pour assister aux festivités commémoratives du 59ème anniversaires de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale, a constaté sur place Guinéenews.

Cette cérémonie qui a mobilisé l’ensemble des responsables de la cité, était présidée par le gouverneur de région et le préfet. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, c’est El Hadj Safioulaye Bah, le préfet de Labé qui a d’abord félicité le chef de l’État pour avoir décroché le contrat des 20 milliards avec la Chine avant de plaider pour une éventuelle organisation des fêtes tournantes à Labé.

« Lors du dernier Conseil des ministres, on a parlé de la relance des fêtes tournantes de l’indépendance. Mais avant, je souhaite féliciter monsieur le président de la République le professeur Alpha Condé pour l’obtention de ce contrat de 20 milliards avec la Chine. Un montant qu’il a décidé d’utiliser en faveur en faveur des infrastructures routières, scolaires et de l’assainissement de nos villes. Nous félicitons le professeur Alpha Condé pour cela. Les fêtes tournantes recommençant, donc ici à Labé, nous avons cette volonté d’accueillir ou sinon d’organiser cette fête. Nous demandons la participation de chacun pour l’obtention de ce privilège afin que le budget national qui lui sera affecté, soit investi dans notre région. Nous formulons cette demande au près du président de la République, au près du gouvernement et nous souhaitons que l’opposition, la mouvance, tous les citoyens de notre région fassent corps pour cette cause », a demandé le préfet de Labé El hadj Safioulaye Bah.

59 ans après l’accession de notre pays à l’indépendance, Sadou Keita le gouverneur de la région administrative de Labé s’interroge : « au lieu d’en faire une fête de réjouissance simplement, il faudrait en faire une fête de profonde réflexion. Pourquoi après la maturité, nous sommes au seuil de la vieillesse, nous n’avons pas d’eau, nous n’avons pas d’électricité, nous n’avons pas de piste alors que des investissements sont faits, alors que la volonté des chefs est là, pourquoi nous n’accédons pas à tous ces biens être ? Pourquoi c’est le Mali qui nous donne de l’engrais et des semences ? Pourquoi c’est la Côte d’Ivoire, après dix ans de guerre, a son produit intérieur brut dix fois supérieur à celui de la Guinée ? Vous comprendrez que les régimes passent mais les hommes sont là. C’est sont les hommes qui animent les régimes », a questionner le gouverneur de Labé.

Enfin Sadou Keita a appelé la population de la région administrative de Labé à maintenir la paix et la quiétude sociale qui fut un grand acquis, dit-il, pour cette partie de la Guinée depuis de longues années.