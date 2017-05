Le 1er contact avec M’Bany, le rôle joué par Damantang-père lors de l’arrivée d’Alpha Condé le 17 mai 1991, les révélations de Bantama

Le 17 mai 1991, 17 mai 2017, cela fait 26 ans que les militants du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel se rappellent du retour «triomphal» de leur leader Alpha Condé. Le ministre Bantama Sow, membre du Bureau Politique National, qui présidait l’Assemblée générale du parti le samedi 6 mai, a levé un coin du voile quelques péripéties ayant marqué cette date devenue un véritable repère historique pour ce parti, a-t-on constaté sur place.

Voici en substance les révélations qu’il a faites devant les militants qui étaient présents ce jour au siège national du parti à Gbessia. Lisez !

«Le président Alpha Condé est arrivé en Guinée le vendredi 17 mai 1991. Le lendemain samedi 18 mai, l’aéroport de Conakry a sorti des journaux à la télévision avec un couteau de ménage pour dire qu’Alpha Condé a importé des armes pour s’attaquer au régime d’alors. Un monsieur, un grand militant et membre fondateur du RPG en la personne Kouloumba Damantang Camara, père du ministre porte-parole du gouvernement, qui était un grand responsable à la compagnie Air Afrique… avait été accusé par le pouvoir militaire de l’époque de vouloir se servir du RPG pour le combattre. Ils ont dit à Air Afrique de choisir entre Kouloumba et la Guinée. La suite de cette histoire, on la connait et peut-être un jour, le ministre Albert Damantang Camara pourrait revenir là-dessus. Pour la réception de ce jour, c’est lui qui a payé le billet de tous les militants du RPG qui étaient à Abidjan pour rallier Conakry. Un mois après, le Pr. Alpha Condé a été convoqué par la police judiciaire. Les interpellations ont commencé après dans sa famille. C’est dans la prison que j’ai connu M’Bany Sangaré, Secrétaire national de la jeunesse du parti, quand on recensait nos militants qui étaient arrêtés. C’est notre avocat qui nous a dits ce jour de prendre la liste de tous ceux qui ont été arrêtés. L’actuel ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire Ibrahima Kalil Konaté était parmi ceux qui étaient en prison….»