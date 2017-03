Le 1er Conseil d'Administration de la préfecture de Fria s’est tenu du 27 février au 1er Mars 2017 dans la salle de délibération de la commune urbaine.

A l’entame, l’honneur est revenu à Amara Traoré, président de la Délégation spéciale de la commune urbaine de Fria, de souhaiter la bienvenue aux participants et un bon déroulement du Conseil avant d’ouvrir les travaux.

« Vous me permettrez, au nom de la population de la commune urbaine de Fria, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable moment de travail parmi nous. Ce C.A, dans la commune urbaine, se tient dans un climat apaisé. Il est le souhait de tous et de chacun que ce C.A. couronne ce climat maintenant apaisé que nous avons tous géré grâce à la contribution des uns et des autres. », a-t-il déclaré.

Ces trois jours, des débats contradictoires et fructueux se sont déroulés dans une atmosphère détendue. Abdoulaye Diallo, président du CPD (Conseil Préfectoral du Développement), Abdoulaye Diaby, président de la société civile, Traoré Samba de l’ONG ‘’Fria relève-toi’’et autres, ont tous qualifié d’opaque la gestion financière des différentes collectivités.

Cette légère diminution, selon Adja Mariam Barry, cheffe de section budget, s’explique par la prise en compte du reste à recouvrer, qui est très élevé pour l’exercice 2017 et la révision du montant de prévision de la patente à la baisse de 20.000.000 GNF, qui n’aura pas un impact sur la réalisation des projets engagés pour l’année, parce que c’est le volume du budget qui est frappé de 40% pour l’investissement et 60% pour le fonctionnement.

Pour sa part, Hadja Gnalèn Condé, Préfet de Fria, avant de déclarer clos les travaux du premier Conseil Administratif, s'est réjouie de la bonne tenue de ce C.A ayant abouti à l’adoption, à l’unanimité, du budget de l’exercice 2017. Elle a fait appel au sens élevé du devoir civique et de la responsabilité des participants pour assumer pleinement l’exécution des tâches qui leur sont assignées.