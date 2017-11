Rachid N’Diaye, ministre de la Com : «Quand la HAC prend une décision, elle est souveraine»

La matinée du 7 novembre 2017 a été marqué par une marche dite de « la colère » des journalistes dans les rues de Conakry, suite aux exactions commises sur des journalistes au PM3 de Matam par des gendarmes et la mise sous silence de la radio Espace fm pour une semaine.

Rencontré par la presse au sortir du lancement du forum des médias et du dialogue interculturel ce mercredi 8 novembre, Rachid N’Diaye ministre de la communication a livré sa position sur la question. « Quand la HAC prend une décision, elle (la décision) est souveraine. Un ministre ne peut pas demander à la HAC de changer une décision qui relève de sa responsabilité comme l’inverse. Le problème soulevé avec la presse est un problème en relation avec la Haute Autorité de la Communication (HAC) et la HAC est une institution indépendante. Elle est composée des représentants des associations de presse et le gouvernement n’a que deux représentants », a-t-il précisé.

Ensuite, il a apporté quelques précisions quant à la communication du gouvernement : « Dans le travail gouvernemental, il y a le porte-parole du gouvernement qui est chargé de porter la parole du gouvernement et c’est mon collègue le ministre Albert Damantang Camara. Et vous l’avez vu à la télé pour rappeler la position du gouvernement sur la question de la presse aujourd’hui. C’est seulement le respect de cette discipline qui fait que pour éviter les discours différents au sein d’une même équipe gouvernementale, il est important qu’une personne déléguée à la charge le fasse », soulignera-t-il.

« Moi j’interviens sur des sujets thématiques liés à la communication. Je vous avoue que je ne suis pas le ministre le plus expansif, c’est vrai mais c’est aussi une question de tempérament et de culture. J’aime parler utile, je n’aime pas parler parce que vous voulez que le ministre parle », ajoutera le ministre guinéen de la communication.

Par ailleurs, Rachid N’Diaye a souligné l’importance de la presse dans la consolidation de la démocratie tout en précisant : « J’ajoute également, que la presse c’est la liberté et la responsabilité. Il n’y a pas de profession au dessus ou en dessous de la loi. Je ne suis pas hostile à un discours critique quand on veut qu’une démocratie avance, il faut que les gens apportent des remarques sur la façon dont les choses évoluent et ce rôle de vigilance, la presse est fondée à le faire. Mais encore une fois, il faut que les journalistes sachent qu’ils ont des droits et des devoirs aussi. Il y a une loi qui fixe le champ d’exercice et votre responsabilité et ce n’est pas le gouvernement qui dit cela ».

« Les journalistes comme les citoyens et les membres du gouvernement, nous avons les mêmes droits et également les mêmes devoirs. C’est pourquoi sur cette question, je pense qu’il faut aller sur une gestion apaisée des choses pour que chacun puisse connaître son rôle et sa place », estime le ministre de la communication de l’équipe de Mamady Youla.