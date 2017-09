Guinée : Vers la modernisation du système d’information dans la collecte des données

La collecte des données statistiques dans l’enseignement primaire et secondaire général s’effectuait depuis des décennies sur des formulaires papiers. Le ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation trouve cette pratique lente et désuète.

C’est pourquoi le département a initié un projet de collecte numérique afin de produire les statistiques fiables en temps réel. La cérémonie de présentation et de partage des résultats de l’expérimentation de cette collecte numérique des données scolaires 2016-2017, a eu lieu ce vendredi en présence du ministre Ibrahima Khalil Konaté.

Selon le directeur national du Bureau de Stratégie et de Développement Souleymane Camara, le processus de la collecte s’effectue actuellement sur des fiches d’enquête annuelles conçues au niveau central par types d’écoles et d’établissement. Mais, il s’avère d’après lui, que le temps de collecte, de saisie, de traitement des données et la publication des annuaires restent encore énorme. C’est pourquoi, explique M. Camara, « le ministère de l’enseignement pré universitaire à travers son Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), a initié et introduit un projet de collecte numérique afin de produire les statistiques fiables en temps réel. Cette collecte numérique des données a été faite avec un support de type tablette au niveau des délégations scolaires de l’enseignement pré-universitaire, collectées au près des directeurs d’écoles des données actuellement contenues sur les fiches »

L’objectif visé est d’amélioré la capacité du BSD et des agents de collecte à l’utilisation des technologies mobiles afin de mieux assurer la disponibilité et l’accessibilité des données statistiques à temps et à coût minimal pour un meilleur suivi des stratégies et des moyens de développement du système éducatif », annonce-t-il avant d’ajouter que pour cette première phase pilote, le projet a travaillé avec l’application kobocollect sur un échantillon de 51 DSEE (Délégation Spéciale de l’Enseignement Elémentaire) reparties dans les communes de Ratoma, Matoto, Kaloum, Coyah et Dubréka.

Pour le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation l’introduction de nouvelles technologies numériques est un passage obligé pour qualifier le système éducatif. Donc poursuit-il, ce projet de collecte numérique, ouvre « de perspectives nouvelles pour notre système de gestion et de pilotage. Sa généralisation permettra entre autres « de traiter, collecter, disséminer les données en temps réel, de renforcer les capacités des agents chargés de collecte, dans l’utilisation effective des technologies mobiles jusque là méconnues. Il permettra également de créer un véritable monitoring entre structure centralEeet déconcentrée en vue de pérenniser le suivi et l’accompagnement» déclare en substance Ibrahima Khalil Konaté.

Le représentant de l’unicef, partenaire technique et financier de ce projet, s’est dit de son côté, heureux de constater que l’expérimentation de ce projet, a donné des résultats positifs.