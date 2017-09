La position du PEDN par rapport à un éventuel 3ème mandat pour Alpha Condé

Les rumeurs d’un éventuel projet de référendum pour assurer un troisième mandat au président Alpha Condé circulent de plus en plus à Conakry. Dans un entretien qu’il a accordé à Guinéenews© mercredi 30 août, Faya François Bourouno, chargé de communication du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), s’insurge contre ce qu’il qualifie de perspective machiavélique.

‘’ On entend beaucoup de bruit au tour cette question. On sait que des gens en ont l’intention. Mais la précision importante, c’est qu’il n’y aurait pas de troisième mandat. Non seulement il n’y aura pas de troisième mandat, mais il n’y aura pas un autre premier mandat pour Alpha Condé. Nous savons qu’il y a une perspective de susciter un glissement, pas à la congolaise, pas à l’ivoirienne, mais à la burundaise. Il y a déjà des réflexions chez eux pour organiser un référendum, en faisant croire que nous aurons une nouvelle Constitution, ; donc Alpha Condé peut avoir la possibilité de soumettre à nouveau une nouvelle candidature pour un premier mandat sur la base de la Constitution qui sera validée par le référendum. C’est-à-dire en renonçant à toutes les modifications, on maintient la Constitution, mais on l’a soumet au référendum. C’est pourquoi nous serons vigilants sur tout cela. On se prépare pour mener ce combat, pour non seulement empêcher cette perspective machiavélique, pour sauver notre démocratie mais aussi sauver notre peuple des éventuels dérives qui decouleraient d’une telle mésaventure’’, estime François Bourouno.

Quel moyen pour le PEDN d’empêcher un tel Projet ?

‘’C’est clair, dans ce pays, nous avons des intangibilités qui sont connues de tous. Ça veut dire que même un référendum ne doit pas les violer à partir du moment où cela est observé. Je pense que s’il y a une telle mésaventure ou un tel projet, le combat doit être mené sur tous les fronts y compris le front parlementaire. Il faut que la société civile et tous les acteurs, même au niveau de l’administration, que tout le monde se lève pour barrer la route à ce projet. Il faut mettre d’ailleurs les Guinéens à l’aise pour dire que ça ne marchera pas, parce qu’on ne laissera pas de telles mésaventures dans ce pays désormais. Ce n’est pas seulement pour Alpha Condé. Il faut être clair là-dessus, personne ne fera plus de deux mandats dans ce pays’’, a-t-il répondu .

Si ces rumeurs devenaient une réalité, que compte faire la formation de Lansana Kouyaté ?

Le responsable du PEDN ne tarde pas de répondre : ‘’ Non, ça ne se fera pas, on ne peut même pas accepter que cela se fasse. La vérité dans ce pays, Alpha est à son dernier mandat, point tiret. Il n’y a même pas de débat. Seulement, nous indiquons les perspectives de réflexion chez eux et même des réflexions déjà chez eux, parce que c’est maintenant au-delà des perspectives. Ils sont en train de réfléchir en disant que l’opposition parle d’un troisième mandat, il n’y aura pas de troisième mandat, mais un premier mandat pour Alpha Condé. Il faut adapter la Constitution actuelle par voie référendaire pour sortir les arguments de Nkurunziza au Burundi’’.

Nous y reviendrons.