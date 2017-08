Kenya : Raila Odinga, le destin d’un éternel opposant

Entre les résultats électroniques sur tablettes supposés piratés et contestés par le candidat malheureux et les procès verbaux sur papiers, il n’y a pas eu de confrontation. Malgré tout, la majorité des observateurs internationaux, exactement comme en 2007, sont de nouveau unanimes à déclarer que tout s’était passé sans trop d’irrégularités pouvant mettre en cause la validité du scrutin.

Raila Odinga avait d’abord refusé de saisir la Cour Constitutionnelle, le voilà qui fait volte-face après n’avoir pas été suffisamment suivi dans son mot d’ordre à ses partisans de rester à la maison après une semaine d’inactivité comme si le sac vide pouvait tenir encore débout. Ce manque de stratégie, il nous semble l’avoir déjà vécu quelque part… Mais dans le cas de Odinga, peut-on dire que ses partisans sont fatigués de jouer à la politique ?

En saisissant la Cour Constitutionnelle, à supposer que la Cour Constitutionnelle du Kenya soit aussi indépendante que celle de l’Afrique du sud ou du Brésil et même dans le cas échéant, on n’a jamais vu une élection reprise intégralement pour une raison ou pour une autre parce financer deux élections pour une, ça va coûter cher, surtout avec le nombre d’électeurs aussi grand. Ceux qui financent les élections en Afrique ne les financent pas à perte. Dans le cas du Kenya, que sont devenus les PV sur papiers ? Pourquoi ne les a-t-on pas pris en compte un à un ? Laurent Gbagbo ne sera plus le seul.

Si les puissants et maîtres de ce monde ont jeté leur dévolu sur un candidat, pourquoi financer des parodies d’élection pour faire s’entre-tuer les Africains et pour jeter de l’argent par les fenêtres ? Pour le simple besoin de faire jouer le jeu démocratique pipé d’avance ou pour avoir à tenir fermement en laisse le mal élu, à moins que l’opposant, une fois élu, ne soit un danger pour l’Occident ou pour les bailleurs de fonds à cause de ses connivences avec les djihadistes ? Actuellement, c’est la raison fondamentale.

Raila Odinga serait-il proche des terroristes? On ne le dit pas, mais ses partisans avaient fait des déclarations proches de cette thèse, qu’ils étaient prêts à mourir pour lui, que sans Odinga, pas de paix, mais Odinga était bien surveillé. Ce qui s’est passé en 2007 ne pouvait plus se répéter, il le savait bien, il était obligé de revoir sa copie, mais en revoyant sa copie en tergiversant de cette façon, il a contribué à plus lasser ses partisans qu’à les booster, son mot d’ordre de grève n’avait pas été suivi, faut-il le rappeler une fois de plus, ce qui explique que ses partisans ne croient plus en son étoile d’être leur héros.

Ainsi, après tant de tentatives infructueuses, il est amené à jeter le manche après la cognée inachevée. L’amertume est de n’avoir pas su atteindre le sommet, comme tant d’autres opposants. Raila Odinga laissera Uhuru au sommet du Kilimandjaro. Son échec devrait inspirer d’autres.

En Afrique, il y a ceux qui restent toujours opposants, jusqu’à la mort et ceux qui restent toujours au pouvoir jusqu’à la mort. Les exemples ne finissent pas.

Il y a tant de paramètres qui entrent en ligne de compte pour une élection en Afrique. On voit des fils d’anciens résistants et d’opposants qui se sont vainement usés dans la conquête des pouvoirs tenus par les fils de leurs anciens adversaires bien étayés par l’extérieur, on entend par « extérieur » non seulement les chefs d’Etat et amis de leurs pères, mais aussi par la « Communauté internationale » parfois obligé d’accepter le fait accompli.